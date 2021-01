In Aartselaar is gisteravond een wagen in brand gestoken. Een tweede wagen raakte zwaar beschadigd. Het onderzoek loopt, maar de politie kan al met zekerheid zeggen dat er kwaad opzet in het spel is. De hulpdiensten werden rond halftwaalf naar de Leugstraat in Aartselaar gestuurd voor een autobrand. Een wagen die er op de oprit van een woning stond, brandde volledig uit. Donderdagavond brandden in Boom ook al twee auto's uit bij een gelijkaardig incident. Ook daar zijn sterke vermoedens van brandstichting. Volgens de politie is het te vroeg om te kunnen zeggen of er een link is tussen de twee voorvallen. Verder onderzoek zal duidelijk moeten maken waarom de wagen in brand gestoken werd en of er al dan niet een link is met het drugsmilieu.