"Wij zijn nooit geconsulteerd"

Het is vandaag openwervendag. En van alle bouwwerven in Antwerpen is de allermooiste ongetwijfeld de Handelsbeurs. Jarenlang verloederde het eeuwenoude gebouw, maar sinds kort zijn de werken intensief aan de gang om het terug in haar oude glorie te herstellen. En het prille begin van die glorie kon je vandaag al aanschouwen.