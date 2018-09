Wijkonderzoeksteam vat twee winkeldieven

Het wijkonderzoeksteam dat werkt rond winkeldiefstallen kon zaterdag twee winkeldieven vatten op de Meir. In totaal werd voor bijna 600 euro aan gestolen spullen gerecupereerd.

Een eerste dief werd in de gaten gehouden en werd op heterdaad betrapt toen ze kleren in haar tas stopte en een winkel verliet zonder te betalen. In totaal werd voor 333 euro aan gestolen kledingstukken gevonden. Een tweede dief werd door de patrouille herkend van een eerdere diefstal. Hij bleek opnieuw een slag te willen slaan en werd betrapt met vier flessen parfum ter waarde van 250 euro in zijn rugzak. Hij werd gearresteerd.

(Bericht : Politie Antwerpen)

(Foto : Google Street View)