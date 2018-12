Wijkteam klist fietsendieven

Het wijkteam van het zorggebied City merkte gisteren in de vroege avond een verdachte op die gebogen tussen de fietsen in een fietsenstalling aan de Vliegenstraat stond. Hij was helemaal in het donker gekleed en vergezeld door een kompaan die op de uitkeek leek te staan.

De politie bleef kortstondig toezicht houden om te kijken wat het duo eigenlijk van plan was. Toen enkele voetgangers uit het zicht waren, werd het slot van een van de fietsen doorgeknipt. De inspecteurs die in burgerkledij aan het werk waren, gingen over tot controle van de twee personen. Toen ze zich kenbaar maakten als politie, sloeg één van de betrokkenen op de vlucht. Hij werd al meteen terug bij de kraag gevat en gehandboeid.

Bij hen werden spullen gevonden die gebruikt kunnen worden voor het stelen van fietsen. Het duo werd gearresteerd. De mannen van 43 en 32 jaar worden bij de onderzoeksrechter gebracht. Die zal oordelen over hun verdere aanhouding.

(Bron : Lokale Politie Antwerpen)

(Foto : Pixabay)