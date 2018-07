Wijkteam neemt alcoholische dranken nachtwinkel met terras in beslag

Een wijkteam van zone Noord stelde op 5 juli vast dat er een niet vergund terras was opgezet voor een dagwinkel aan de Bredabaan. Bij controle van de winkel bleek er ook geen vergunning beschikbaar voor de verkoop van alcoholische dranken. De politie nam alle alcoholische dranken in beslag.

Vorige week deed het wijkteam van zone Noord een controle in een dagwinkel aan de Bredabaan. De eigenaar van de winkel had een terrasje opgezet voor zijn zaak en er was twijfel over of de man wel over de nodige vergunning beschikte.

Omwille van de twijfel werd de man om zijn terrasvergunning gevraagd. Die kon hij niet voorleggen. Maar de man kon ook geen vergunning en documenten voorleggen om de aanwezigheid van alcoholische dranken te verantwoorden. Er was ook geen vergunning om de alcoholische dranken te verkopen.

De politie ging over tot beslagname van de alcholische dranken. Met behulp van de technische interventiedienst van de politie en collega's van de dienst interventie werden 2 000 blikjes bier, meer dan 900 flessen wijn, champagne en allerhande sterke dranken uit de zaak gehaald en met een vrachtwagen overgebracht naar het kantoor.

Na een eerste stockage in de garage en de beschikbare cellen werden de in beslag genomen goederen beveiligd en verpakt met de hulp van het wijkonderzoeksteam, het verkeersondersteuningsteam en verschillende wijkagenten.

Het onderzoek naar de man en zijn handelszaak gaat verder. De douane is ingelicht en zal mogelijk ook een onderzoek starten.

(Foto: Politie Antwerpen)