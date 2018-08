Wijkteam neemt verwaarloosde dieren in beslag

Medewerkers van wijkteam 2 van de regio Oost hebben enkele verwaarloosde dieren in beslag genomen. De eigenaars waren al verschillende keren gewaarschuwd, maar omdat de toestand niet verbeterde zijn de dieren overgebracht naar verschillende opvangcentra.

Na verschillende vaststellingen rond dierenverwaarlozingen ging het wijkteam met een visitatiebevel over tot de controle van een woning in de buurt van de Lakborslei in Deurne. Al snel werd duidelijk dat de eigenaars niet hadden voldaan aan de voorwaarden die na een eerdere controle in juni waren opgelegd. De toestand in de woning was van die aard dat de politie na overleg met de inspectie dierenwelzijn is overgegaan tot inbeslagname.

Het wijkteam bracht 2 honden, 5 puppy's, 2 katten, een baardagame, een parkiet en een vis over naar verschillende opvangcentra (Blauwe Kruis Wommelgem, KMDA Kontich en VOC Brasschaat). De eigenaars worden verhoord voor dierenverwaarlozing.

(bericht en foto : Politie Antwerpen)