Wijkteam Wilrijk vindt op 10 plaatsten sluikstort

Giseteren heeft het wijkteam van Wilrijk toezicht gehouden op gekende plekken waar al eens sluikstort vastgesteld wordt. Ze hielden zich in de buurt op in burgerkledij. Op heterdaad konden ze niemand betrappen. Toch is op tien plaatsen sluikstort gevonden.

Aan de stad is gevraagd om de achtergelaten rotzooi op te ruimen. In het Hof Van Mols, achter een benzinestation, lag heel wat sluikstort in verlaten paardenstallen. Ook dat vuil is weggehaald door de stadsmedewerkers. De identiteit van de sluikstorters wordt altijd, waar mogelijk, gezocht. Naast de vaststellingen rond sluikstort, zijn ook vier verkeersinbreuken vastgesteld en nam de politie ook nog een opgedreven bromfiets in beslag.

(archieffoto sluikstort)