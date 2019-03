Wijkvergadering om inwoners Damwijk te informeren

In Schoten worden vijf mandaten in intercommunales aan het Vlaams Belang gegeven. Er woedt nu een discussie of het cordon sanitaire daarmee doorbroken is. De toewijzing gebeurde na een geheime stemming in de gemeenteraad. Meerdere leden van N-VA en Open Vld hebben bewust voor extreem rechts gekozen, zeggen de oppositie-partijen. Zij waarschuwen dat de grenzen van het politieke fatsoen in Schoten overschreden worden.