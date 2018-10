Wijkwerking City sluit café

Het wijkteam en het wijkondersteuningsteam van regio City voerden na klachten uit de buurt een controle uit van een café in de Lange Beeldekensstraat. Er werden verschillende inbreuken vastgesteld en de instelling werd gesloten.

Na verschillende klachten over geluidsoverlast en vaststellingen van het schenken van sterke drank zonder vergunning, ging het wijkteam samen met het wijkondersteuningsteam over tot een uitgebreide controle. Ook drugshond Bo leverde bijstand. Er werden 18 gebruikershoeveelheden marihuana aangetroffen. Ook een precisieweegschaal en een bb-gun werden in beslag genomen. De inspecteurs konden ook vaststellen dat er inderdaad sterke drank geschonken werd zonder geldige vergunning.

Camera

De politie vond in de toog een kleine camera die diende om de inkomdeur in de gaten te houden. Via een scherm op de eerste verdieping kon men de drugs in het pand proberen verstoppen bij controles.

Café gesloten

Op basis van de vaststellingen werd een verbod tot uitbating betekend. Omwille van de brandveiligheid was een verzegeling niet mogelijk. Tijdens de controle werden ook een illegaal persoon aangetroffen. Verder werden er drie onmiddelijke minnelijke schikkingen voor drugsbezit en één PV voor roken in een café opgemaakt.