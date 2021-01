Wijnegem experimenteert met Europese primeur: navigatie voor shoppers

's Lands grootste shoppingcenter helpt klanten via Augmented Reality (AR) om de snelste weg naar alle winkels te vinden

de start van het nieuwe jaar pakt Wijnegem meteen uit met een Europese primeur. Om klanten nog vlotter te laten winkelen, lanceert Wijnegem Shop Eat Enjoy straks een revolutionair navigatietool voor shoppers. Concreet wijst de Wijnegem-app klanten in enkele luttele seconden de snelste weg naar winkels in het grootste shopping center van het land. "Een handig hulpmiddel", luidt het. De app wordt vanaf nu de komende weken uitvoerig getest door een testpubliek.

“Je hoeft je favoriete winkel niet langer op te zoeken op een plan of raad te vragen aan de infobalie. De navigatietool toont je in één klik de snelste weg en begeleidt je er naartoe. Je kan dus stellen dat het een ‘Waze’ van Wijnegem wordt.”

Zsofi Horvath van Wijnegem - Shop Eat Enjoy

“Dankzij deze app zullen klanten sneller en efficiënter kunnen shoppen, wat opnieuw bijdraagt aan het veilig en aangenaam winkelen in Wijnegem. Bovendien is hij ook erg gebruiksvriendelijk voor rolstoelgebruikers en bezoekers met een kinderwagen. Je kan overigens niet alleen op naam van een winkel zoeken, maar ook op basis van categorieën, zoals schoenen, boeken of speelgoed. De eerste bezoekers kunnen vanaf dit weekend de app al testen en hun feedback bezorgen. Over enkele weken moet hij dan op volle toeren draaien.”



Corona of niet, Wijnegem is ervan overtuigd dat de app áltijd een bijzonder handig hulpmiddel zal blijven. Wijnegem – Shop Eat Enjoy is zo’n 74.000 m² groot en is met haar 250 winkels veruit het grootste van ons land. In 'normale' tijden gebeurt het dan ook meer dan eens dat shoppers er ‘verloren’ lopen. Zo vragen bijvoorbeeld gemiddeld elke week 218 shoppers de weg naar de toiletten aan de infobalie. Het mag dan ook niet verrassen dat de app een blijvertje is en ook nadat we verlost zijn van Covid-19, actief zal blijven om iedereen vlotjes te begeleiden.

Uitbreiding

Wie over een recente smartphone beschikt kan nu al gebruik maken van de AR, eigenaars van oudere smartphones kunnen voorlopig alleen gebruik maken van navigatie op een plattegrond met uitgestippelde route.

Deze navigatie vormt de basis van de app, die in de toekomst nog verder wordt uitgebreid. Wijnegem plant in de loop van 2021 namelijk nog extra features die het shoppen nog aangenamer zullen maken.

De app ‘Wijnegem Shop Eat Enjoy’ kan je gratis downloaden in de appstore (Apple en Android). Het shopping center zoekt momenteel 20 kandidaat-testers om de app uit te proberen en feedback te geven, zodat deze helemaal klaar is voor een grote lancering.

"We zoeken inderdaad 20 mensen uit verschillende leeftijdscategorieën die de app willen uittesten. Het is belangrijk dat de app op elke smartphone goed werkt en voor iedereen gebruiksvriendelijk is. Op basis van de feedback van het testpubliek finaliseren we dan de app." Aldus Zsofi Horvath van Wijnegem - Shop Eat Enjoy

Wie zich kandidaat wil stellen als tester, vindt alle informatie terug op de website www.wijnegem-shop-eat-enjoy.be .