Wijnegem, Schilde, Wommelgem en Zoersel overwegen intergemeentelijk zwembad

De gemeentes Wijnegem, Schilde, Wommelgem en Zoersel bespreken de mogelijkheid om samen een zwembad te bouwen. Waar dat zwembad precies zou komen, is nog onduidelijk.

Wijnegem is momenteel de kleinste gemeente in België met een eigen zwembad. Maar de kosten die ze er jaarlijks aan hebben, kunnen ze niet meer betalen. Normaal gaat het bad dan ook dicht op 1 december volgend jaar, tenzij er dus een intergemeentelijk zwembad zou komen. Dan kunnen ze in afwachting daarvan nog even openblijven. Maar eerst moeten alle betrokken gemeentes het met elkaar eens worden over de uitwerking van het project.