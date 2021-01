Wijnegem start met Pamperbank

Sinds half januari vind je in Wijnegem op enkele plaatsen inzamelboxen voor ongebruikte wegwerpluiers.

De aankoop van luiers voor baby’s en jonge kinderen neemt een serieuze hap uit het budget van jonge en kwetsbare gezinnen. Daarom zamelt het lokaal bestuur Wijnegem luiers in. Deze ingezamelde luiers worden vervolgens gesorteerd per maat en in het Sociaal Huis in pakketjes van 25 stuks verkocht voor 1 euro aan gezinnen die de luiers echt nodig hebben.

Inzamelpunten

Heel wat gezinnen hebben vaak een overschot aan wegwerpluiers. Kinderen groeien er immers snel uit, hebben regelmatig een grotere maat nodig, of worden zindelijk. Vanaf nu kunnen overschotten gedeponeerd worden in de inzamelboxen. Deze boxen vind je terug aan het onthaal van het gemeentehuis, het sociaal huis en in ’t Gasthuis

Het lokaal bestuur sluit voor de opstart van de Wijnegemse Pamperbank aan bij de bestaande organisatie Pamperbank en voorziet voor dit eerste jaar een bijkomend budget om in de eerste fase, wanneer er nog onvoldoende luiers van bepaalde maten worden opgehaald, eventueel nog bijkomend luiers aan te kopen.

(bericht en foto : Gemeente Wijnegem)