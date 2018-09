Wijnegemse Alberts Smoothies lanceert eerste volautomatische smoothie-robot

Het Wijnegemse bedrijf Alberts Smoothies wil gezond snacken eenvoudig en toegankelijk maken voor Antwerpse bedrijven, supermarkten en campussen. Het lanceerde daarvoor een volautomatische smoothie-robot. Die staat nog tot 15 september in de flagshipstore van Fietsen De Geus op de Marnixplaats in Antwerpen.

De ambitie van Alberts Smoothies is om mensen gezondere voedingskeuzes te laten maken. Daarvoor gebruikt het Wijnegemse bedrijf innovatieve technologie die de personalisatie van voeding automatiseert. De Belgische start-up werd onder meer uitgeroepen tot Future of Nutrition en kreeg de award Best Technology Innovation of 2018. Het is ’s werelds eerste volautomatische smoothie-robot die deze internationale erkenningen opleverde.

“We bieden de mogelijkheid om zelf een smoothie samen te stellen aan de hand van onze app. In de toekomst zal deze applicatie voedingsadvies bieden en smoothies suggereren die bij het ritme van iemands dag passen”, aldus Glenn Mathijssen en Philippe Hennin van Alberts. “Onze smoothies vormen een perfecte aanvulling om je energie op peil te houden en je lichaam te hydrateren na een verfrissende fietstocht van en naar het werk.”

De smoothie-robot staat nog tot en met 15 september bij Fietsen De Geus op de Marnixplaats.

(Bericht : Made in Antwerpen)

(Foto : © Belga)