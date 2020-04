Wil u uw straat ontsmetten? Het heeft geen zin

In Antwerpen heeft de lokale politie drie drugsdealers gearresteerd toen twee van hen een brommer kwamen ophalen op het politiekantoor. Dat meldt de politie zaterdag. Een vriend van hen was eerder weggevlucht van de politie en had daarbij de brommer achtergelaten. Het verkeersondersteuningsteam van de regio West controleerde onlangs een bromfietser, die niet in het bezit bleek te zijn van de nodige documenten. Hij was ook onder invloed van verdovende middelen. De man vluchtte tijdens de controle weg van de politie en liet de bromfiets, die van een vriend bleek te zijn, achter. De politie nam het voertuig mee in afwachting van de eigenaar. Toen de eigenaar zijn brommer samen met een vriend kwam halen op het politiekantoor van de Oudaan, werden de twee gecontroleerd door het wijkondersteuningsteam. De jongeman had cannabis op zak. Het team besloot ook de gsm's van de twee te controleren, wat aanwijzingen van georganiseerde drugshandel opleverde. Bij drie huiszoekingen die daarop volgden, werden drie verdachten van 22, 19 en 18 gearresteerd. In totaal werden 56 gram cannabis, vier gsm-toestellen, verpakkingsmateriaal, zaadjes om cannabisplanten mee te kweken en de bromfiets in beslag genomen. De gevluchte bestuurder van de bromfiets kon de politie nog niet vatten, hij staat geseind.