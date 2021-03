Wildplassers betalen prijs

Een anonieme ploeg van het verkeersondersteuningsteam regio West hield gisteren toezicht om wildplassers in de binnenstad te klissen. Een man werd beboet omdat hij zich achter (betalende) openbare wc's had geplaatst om tegen een muur te plassen. Zijn vriend stond op de uitkijk maar had de politie niet opgemerkt. Het excuus van de man was dat hij zijn geld had opgemaakt aan bier.

Een andere man leegde zijn blaas tussen twee auto's op 100 meter van een openbare (gratis) plaspaal. Hij vond dat dit te ver was om zich in te houden en probeerde omstaanders op te stoken tegen de politie. Dat hij te diep in het glas had gekeken hielp hierbij niet. Hij kreeg een boete voor wildplassen en voor het verstoren van de openbare orde.

In totaal werden 8 personen betrapt op wildplassen. 2 personen werden betrapt op sluikstorten. 3 bestuurders kregen een fikse boete voor 'patineren' en 3 foutparkeerders kregen ook de rekening gepresenteerd.

Ook het wijkteam van de Atheneumwijk controleerde op overlast en asociaal parkeergedrag. Zij beboetten 3 sluikstorters en troffen een fiets aan die geseind stond als gestolen. Deze werd teruggegeven aan de eigenaar. Tot slot werden maar liefst 112 foutparkeerders op de bon gezwierd.

