Vandaag mag chansonnier Will Ferdy 90 kaarsjes uitblazen.

De zanger is vooral bekend van zijn nummers 'Christine' en 'Het schrijverke'. Will was ook de eerste bekende Vlaming die in de jaren 70 openlijk voor zijn geaardheid uitkwam en wordt daarom een holebi-pionier genoemd. Ferdy zette twee jaar geleden een punt achter zijn carrière, omdat optreden een té grote inspanning werd. Hoewel hij vandaag verjaart zal het grote feest pas voor zondag zijn. Dan geeft hij, voor het eerst in een lange tijd, een concert in het Antwerpse Lindner Hotel.

