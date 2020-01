Het is vandaag Verloren Maandag. Op bedrijven wordt het personeel getrakteerd op worstenbroden of appelbollen en ook in cafees krijgen de klanten de lekkernij voorgeschoteld. Maar hoe Antwerps is het gebruik? Gids Tanguy Ottomer wil onderzoeken hoe ver buiten Antwerpen de traditie in ere wordt gehouden. Een fragment uit Wakker op Zondag van gisteren