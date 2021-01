Will Still volgt Hernan Losada op als hoofdtrainer van Beerschot. Hij wordt zo de jongste coach ooit in de Belgische hoogste klasse. Still is nog maar 28 en was de assistent van Losada. Hij schuift nu dus een rijtje op in de pikorde. Hij kon Losada ook volgen naar de Verenigde Staten, maar kiest toch voor de rol als hoofdtrainer bij Beerschot.