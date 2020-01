Goeieavond. Antwerps schepen voor leefmilieu Tom Meeuws wil nieuwe verkeersborden om de lage emissie zone in Antwerpen duidelijker aan te geven, dat zei de sp.a'er vanmorgen in Wakker op Zondag. Eerder deze week won een eigenaar van een oldtimer nog een proces tegen de stad en het Vlaams gewest. De man had een boete gekregen omdat hij de lez was binnengereden, maar de verkeersborden waren volgens hem onduidelijk en daar gaf de rechtbank hem gelijk in.