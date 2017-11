Wilrijk eert Jommeke en Jef Nys met grootse stripmuur

Wilrijk heeft er een bezienswaardigheid bij: aan de Heistraat werd vandaag een grote stripmuur ingehuldigd. Daarop ontdekken Jommeke en zijn vrienden het Wilrijk van vroeger en nu.

Kinderen uit de lokale basisschool Rozenkrans zorgden vandaag voor een feestelijke inhuldiging van de nieuwe Jommeke-stripmuur in Wilrijk. Door de ligging van de muur op de hoek van de Gaston Fabrélaan en de expressweg R11 met de Heistraat zal de tekening heel wat opzien baren. De tekening bestrijkt een totale oppervlakte van meer dan 200m² is daarmee één van de grootste stripmuren van het land.

De Wilrijkse stripmuur is niet toevallig aan Jommeke gewijd. Tekenaar Jef Nys bracht een groot deel van zijn leven door in Wilrijk en hij tekende er ook zijn eerste Jommeke-prenten. Eerder bracht het district al hulde aan Nys door onder meer Jommeke te laten opduiken in de vijfjaarlijkse Geitestoet en tal van nutskasten te bekleden met taferelen uit de strips.

De meer dan 200m² grote muurtekening werd ontworpen door Sarina Ahmad. Zij is de kleindochter van Jef Nys en tekende al mee Jommeke-strips. Op de stripmuur duiken de stripheld en zijn vrienden in het Wilrijkse erfgoed. Zo herken je onder meer Lange Wapper en het intussen verdwenen spoorwegstation Wilryck. Ook de Indische jaïn-tempel speelt een prominente rol. En uiteraard zijn ook de iconische Wilrijkse geitjes op de afspraak.

Volgens districtsschepen voor cultuur Hans Ides vormen Jommeke en Wilrijk twee handen op één buik: “Wilrijkenaar Jef Nys toonde in het verleden zijn hart voor het district al door een gepersonaliseerde tekening te maken over de inkanteling van Wilrijk in de stad. Dat nu zijn kleindochter een geweldige tekening maakte met zoveel Wilrijkse hoogtepunten in, dat versterkt de band nog. Strips en Wilrijk, met deze muur eens te meer een fantastisch huwelijk.”

Wilrijks districtscollege- en raadsvoorzitter Kristof Bossuyt vult aan: “De stripmuur vormt een zoveelste mooie aanvulling op onze ambitie om een echt stripdistrict te zijn. Dankzij onder meer ’t Vlaams Stripcentrum is het beeldverhaal immers sterk verankerd in Wilrijk. Een ander voorbeeld zijn de nutskasten waarop we her en der in het district het saaie grijs inruilen voor kleurrijke striptaferelen. Niet toevallig speelt ook daar Jommeke een belangrijke rol.”