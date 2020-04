Wilrijk stelt Geitestoet uit

Of de editie van dit jaar nu doorgaat, is nog helemaal niet zeker. Maar bij dancefestival Tomorrowland kunnen ze wel uitpakken met goed nieuws. Het is opnieuw uitgeroepen tot beste festival tijdens de 'international dance music awards', zeg maar de oscars van de muziekindustrie. En ook Dimitri Vegas en Like Mike, zeg maar de thuisdj's van het festival in de Schorre in Boom, vielen in de prijzen. Net als in 2014, 2015 en 2016 mogen ze zich 'best male artist in dance/electronic' noemen. Dimitri Vegas:“Supercool. Dit is opnieuw een erkenning. Het is jammer dat de uitreiking via sociale media moest gebeuren, maar we weten natuurlijk allemaal waarom. Ik heb hier thuis - in zelfquarantaine - uiteraard wel een fles gekraakt met mijn vrouw Anouk om de award te vieren. En ook met Mike geskypet uiteraard. Miami lag gisteren heel even in Schoten.” Ook Tomorrowland viel dus in de prijzen en mag zich opnieuw ‘Best Festival’ noemen. En dat is niet de eerste keer, ook in 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 én 2019 werd het Belgische festival verkozen tot beste ter wereld.