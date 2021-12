Wilrijkenaren kunnen de schaatsen weer aantrekken

In Wilrijk kunnen vanaf vandaag de schaatsen weer aangetrokken worden. Op de Bist opende vanmiddag het winterdorp met overdekte schaatspiste. Het is de tweede keer dat er hier, aan het districtshuis, geschaatst kan worden. De piste is wel verhuisd van het basketbalveld naar de evenementenzone, en is dit keer ook overdekt. Maximaal 200 mensen mogen tegelijkertijd binnen in het Winterdorp, dat er nog tot midden januari zal staan.