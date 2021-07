Wilrijkse taekwondoka Jaouad Achab meteen uitgeschakeld in Tokio

Jaouad Achab heeft zich zondag in de klasse tot 68 kilogram niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op de Olympische Spelen in Tokio. De 28-jarige Wilrijkenaar, de nummer zes van de wereld, verloor in zijn eerste kamp met 18-11 van Bernardo Pie uit de Dominicaanse Republiek.

Achab kan enkel nog naar de herkansingen als Pie de finale haalt. Die kans lijkt echter eerder klein. De Belg met Marokkaanse roots eindigde op de vorige Spelen, in 2016 in Rio de Janeiro, op de vijfde plaats in de categorie tot 63 kilogram. Dat was destijds een grote teleurstelling. De vroege uitschakeling ditmaal zal opnieuw een harde klap zijn.

(Bron en foto: © Belga)