Een schilderij van Axel Daeseleire of een designtafeltje van Andrea Crooneberghs... vanaf vandaag kan u het kopen in de nieuwe kunstshop van Sally Jane Van Horenbeeck, vooral bekend als actrice in "Thuis". Sally-Jane baat al twee jaar een Thais restaurant uit en wil daar nu een artistiek verlengstuk aan breien. "Same, same but different" heet de nieuwe shop. Het is de bedoeling om aan een breed publiek te tonen dat kunst toegankelijk én betaalbaar kan zijn.