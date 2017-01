Win een etentje met jouw verhaal over vriendschap

Sociale contacten zijn een onmisbaar deel van ons mens-zijn. Sommige contacten zijn sterker dan gemiddeld en noemen we vriendschap. Vriendschappen doen ons goed. Ze helpen ons om geestelijk gezond te blijven. Met vrienden deel je je verhaal, je vertrouwt op hen.



Ben je van Kalmthout, heb jij een speciaal, ontroerend of gewoonweg een leuk verhaal over vriendschap? Wil je vertellen waarom jij een goed gevoel krijgt bij een bepaalde vriendschap? Heeft iemand jou geholpen tijdens een moeilijke situatie? Of heb jij een bijzondere vriend of vriendin? Dan horen we het graag!



Schrijf je verhaal op en bezorg het voor dinsdag 28 februari bij het OCMW van Kalmthout. Dat kan per post of via e-mail. Iedereen kan deelnemen, ongeacht je leeftijd. Je maakt kans op een waardebon van 60 euro voor een Kalmthouts restaurant. Die geldt voor de 2 personen waarover de vriendschap gaat. Een ideaal geschenk om die vriendschap te vieren.



INFO: dienstencentrum@ocmwkalmthout.be, 03 641 63 54, Kerkeneind 20, 2920 Kalmthout