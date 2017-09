Perla Nera, dat is het nieuwste boek van kunstfotograaf Eddy Van Gestel waarin hij een ode brengt aan de Afrikaanse vrouwen. Het boek werd gisteravond voorgesteld in het Mercator-Oreliushuis in de Kloosterstraat. Eddy wil met zijn foto's zijn liefde voor Afrika benadrukken met vooral veel zwart naakt. Hij wil ook de Afrikaanse modellen helpen om carrière te maken in Europa, iets wat voor velen onder hen niet zo makkelijk is.