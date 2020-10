Nieuws Windhoos trekt door Ekeren, Kapellen en Brasschaat

Een bijzonder weerfenomeen gisteren in onze regio. Een kleine tornado zette daar even de boel op stelten. In het park van Brasschaat liet het duidelijke sporen na. Enkele bomen overleefden de passage niet.