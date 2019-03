Omgevallen bomen over de straten en huizen, losgerukte daken en vallende stenen. Flink wat stormschade, door hevige windstoten tot 120 kilometer per uur, in onze provincie. De brandweer had haar handen vol. Alleen al voor de zone Antwerpen kreeg ze 300 oproepen binnen. Maar de storm raasde door onze hele regio. Een overzicht.