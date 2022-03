Winkel op Meir voor vierde keer op week tijd slachtoffer van diefstal

Het team winkeldiefstallen van de regio West merkte dinsdag opnieuw een man op aan een warenhuis op de Meir. Na enige aarzeling nam de man een schoudertas van een rek en begaf hij zich met de tas naar een andere afdeling van de winkel. Daar leek hij de tas te manipuleren, waarna hij ze wegstak in zijn eigen kartonnen zak. Nadien verliet de man de winkel zonder te betalen. Hij werd staande gehouden en bleek inderdaad de schoudertas te hebben gestolen.

Hij was in het bezit van een kniptang en een eerder gestolen fles parfum. De totale waarde van de buit betrof zo'n 170 euro. De 48-jarige man werd gearresteerd. Het is al de vierde winkeldief die het team kan vatten op minder dan een week tijd, telkens in dezelfde winkel.

Foto Belga