Winkeldief denkt superkoopjes te kunnen doen...

De Antwerpse politie kreeg gisteren iets voor de middag een man in de gaten die zich verdacht gedroeg voor een winkel aan de Meir. Omdat de inspecteurs in burger werkten, konden ze het doen en laten van de man goed observeren. Hij ging verschillende winkels binnen en buiten en was duidelijk op zoek naar een winkel waar de situatie er zich toe leende om een diefstal te plegen. Wat later verliet de man een winkel. Hij had plots een winkeltas vast met een jas er bovenop en had duidelijk zijn pas versneld.

De inspecteurs hielden de man staande en ze maakten zich als politie kenbaar aan de hand van hun dienstkaart. De verdachte (26) werkte goed mee en toonde op vraag van de politie de inhoud van zijn winkeltas. Hij gaf spontaan toe dat ie de vier paar schoenen die in de zak zaten, in de winkel had gestolen. De man werd meegenomen naar het kantoor. In de winkel hadden ze de diefstal nog niet ontdekt. Daar namen ze de vier paren schoenen terug.

Foto Belga