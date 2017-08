Winkeldief gestrikt door foute outfit

Een winkeldief had beter 2 keer nagedacht voor hij met een lange jas op een zomerse dag zijn slag wou slaan.

Een man wandelde gisteren het Kruidvat op de Turnhoutsebaan binnen met een lange jas aan. Met de zomerse temperaturen vond de winkelinspecteur dit verdacht en hield de man in kwestie in de gaten. De verdachte verstopte een twintigtal flessen shampoo onder zijn jas. Dit was duidelijk te zien op de beelden van de bewakingscamera's in de winkel. De politie kwam ter plaatse. De identiteit van de man is gekend omdat hij al bij een eerdere politie-interventie in de winkel werd geïdentificeerd. Hij werd meegenomen voor verhoor.

(foto : Google Street View)