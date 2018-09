Op de Meir is gisteren een winkeldief op heterdaad betrapt door inspecteurs van het wijkteam van het zorggebied West. Het team keeg te horen dat er een verdachte man rondliep in een winkel aan de Meir. Toen ze daar aankwamen, kregen ze zicht op de beschreven persoon. De inspecteurs bleven de verdachte in de gaten houden en zagen dat de man een flesje parfum in een grote winkeltas stopte.

Daarna verliet de man de winkel zonder het flesje te betalen. De verdachte werd tegengehouden en bij controle bleek dat hij niet alleen dat flesje reuk gestolen had, maar voor aankomst van de politie ook al een jas stal. In de zak troffen de inspecteurs ook nog materiaal aan dat vaak gebruikt wordt om zaken te stelen. De 23-jarige man werd overgebracht naar het kantoor voor onderzoek. De gestolen spullen werden opnieuw aan de winkel teruggegeven.

(Bron : Lokale Politie Antwerpen)

(Foto : Google Street View)