Winkeldieven met specifieke smaak lopen tegen de lamp

Het team Winkeldiefstallen van de Antwerpse politie merkte dit weekend een koppel op dat meer oog had voor de medewerkers van de winkels dan voor de koopwaar. De inspecteurs konden zien dat de vrouw een fles parfum uit een rek nam en in een tas stak nadat ze de alarmsticker had verwijderd. Er werden nog enkele washandjes en een topje in hun tas gestoken, waarna het duo de winkel verliet zonder te betalen.

De gestolen goederen ter waarde van 140 euro werden aan de winkel teruggegeven. Het duo werd gearresteerd.

Foto Belga