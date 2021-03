Amper 16 jaar is Kobe uit Antwerpen, en sinds vandaag heeft hij z'n eigen nummer uit. Meer dan een jaar geleden begon de jonge gitarist een nummer te componeren, en tijdens de lockdowns werkte Kobe het af. Een nummer over corona, gemaakt dankzij corona. 'Not alone' heet het, en Kobe wil er vooral de jongeren een hart onder de riem mee steken. Beluister Kobes nummer hier: https://youtu.be/hYJTE4InDfI