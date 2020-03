Winkeliers zijn hamstergedrag beu: 'Het is onverantwoord'

De winkeliers zijn het hamstergedrag, dat ook vandaag nog aanhoudt, grondig beu. 'Het is onverantwoord', zegt Hans Cardyn van sectorfederatie Comeos. Er wordt nagedacht over maatregelen, maar dat ligt niet eenvoudig.

Het is opnieuw 'extreem druk' in sommige winkels, zegt Cardyn. 'Het was te verwachten na de nieuwe communicatie over maatregelen. Mensen slaan opnieuw in paniek.' Het winkelpersoneel blijft op post, de sectorfederatie ontving geen berichten over hoog absenteïsme. Er is genoeg voor iedereen, benadrukt Comeos nogmaals. 'Alleen moet het van de distributie tot in de warenhuizen gebracht worden. Het helpt dan niet als iemand tien pakken wc-papier meeneemt in plaats van één. Er zijn mensen die hun camionette vullen. Dat is onverantwoord.' Comeos breekt zich het hoofd over manieren om het te verhinderen, maar dat ligt niet eenvoudig. Beperkingen zetten op het aantal stuks dat klanten mogen meenemen, zou volgens de winkels een averechts effect kunnen hebben. 'Er zijn dus nergens beperkingen.'

(foto Pixabay)