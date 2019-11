Winkelketen Switch - verdeler van Apple - gaat onrendabele winkels sluiten : ongeveer 40 jobs bedreigd

Winkelketen Switch, de grootste verdeler van Apple-producten in België, gaat 6 à 7 onrendabele winkels sluiten. Een veertigtal jobs zijn bedreigd, zo schrijft De Tijd.

Switch - actief met 28 winkels in ons land - maakte de herstructurering vanochtend bekend aan het personeel. Het is niet duidelijk welke winkels precies sluiten. De winkels sluiten de deuren ten laatste tegen februari. De jobs van een 33-tal personeelsleden is daardoor bedreigd. Ook op het hoofdkantoor in Antwerpen staan een achttal banen op de tocht. Het bedrijf belooft naakte ontslagen zoveel mogelijk te vermijden. De keten heeft het moeilijk na de slecht verteerde overname van concurrent Easy-M en de druk van online webshops. In augustus zocht het bescherming tegen schuldeisers.