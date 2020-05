Winkelpersoneel voelt zich nog steeds onvoldoende beschermd

Uit een grootschalige bevraging bij winkelpersoneel blijkt dat de medewerkers extra maatregelen willen om de veiligheid te garanderen. De bevraging werd afgenomen door ACV Puls, een vakcentrale van het Algemeen Christelijk Vakverbond die de belangen van werknemers uit 44 verschillende paritaire comités verdedigt.

Maar liefst 75% van het winkelpersoneel is verplicht dichter dan anderhalve meter te komen bij klanten om zijn of haar job te kunnen uitvoeren. Dat is de meest opvallende vaststelling uit een grootschalig onderzoek bij de leden van ACV Puls die in winkels werken. ‘’Via onze checklist laten winkelbedienden ons weten hoe het staat met de opvolging van de veiligheidsvoorschriften in de winkels en daar zijn we toch erg van geschrokken’’, zegt Kristel Van Damme, vakbondsverantwoordelijke voor de distributie binnen ACV Puls. ‘’Rekken vullen is nu eenmaal een essentieel onderdeel van de taken van de winkelbediende, maar dit moet ook veilig kunnen. Bovendien geeft meer dan 90% van onze leden aan dat klanten uit zichzelf te dichtbij komen, en als ze daarop aangesproken worden agressief reageren.”

"Maak mondmaskers voor klanten verplicht"

ACV Puls wil hierover spoedig verder overleg met Comeos en andere partners. ‘’Het winkelpersoneel staat al van het begin van deze crisis in de vuurlinie en zij verdienen veilige werkomstandigheden’’, aldus Van Damme. ‘’Een applaus of eenmalige premie zal hier niets aan veranderen. Laten we niet vergeten dat er nog geen vaccin bestaat en er al winkels zijn waar grote uitbraken zijn.’’

Waar denkt ACV Puls dan wel aan? ‘’Het verplicht maken van een mondmasker in de winkel voor de klanten en meer toezicht op handgels en afstandsregels kan zeker helpen. Zo’n 10% van onze leden gaf aan dat er zelfs geen handgel of (te weinig) plexiglas is voorzien. Dat kan toch echt niet meer".

