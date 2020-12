Winkels in Aartselaar mogen in december alle dagen open blijven

Vanaf vandaag mogen de niet-essentiële winkels weer openen. Al is dat onder strikte voorwaarden. Het zogenaamde fun-shoppen is verboden: het is de bedoeling dat klanten alleen en zo kort mogelijk naar de winkel gaan. Op de Meir waren vandaag al heel wat shoppers op de been, maar er was geen sprake van een overrompeling. De politie en ook stewards keken toe dat alles verliep zoals het hoorde. Bij te grote drukte zouden de grote winkelstraten worden afgesloten, maar dat was niet nodig.