Winkels verwachten maandag geen overrompeling

Na meer dan een maand lockdown mogen alle winkels op maandag weer opengaan. De sector verwacht niet meteen een overrompeling. 'We verwachten te kunnen starten aan 50 procent en baseren ons hiervoor op het buitenland', luidt het bij Comeos, dat de grote ketens vertegenwoordigt.

Ook Unizo verwacht maandag geen stormloop. 'We hopen op een evenwichtige start, met ook weer niet té weinig volk. Mensen hoeven in elk geval niet bang te zijn, we zijn erg goed voorbereid om het winkelen veilig te laten verlopen', zegt Luc Ardies. De Nationale Veiligheidsraad zette eerder deze week het licht op groen voor de heropening van alle handelszaken (modewinkels, elektrozaken, bloemenwinkels,...) op 11 mei. Er zullen wel dezelfde strenge voorschriften gelden als in de supermarkten, met name rond social distancing en hygiëne. De FOD Economie heeft een gids gepubliceerd met praktische richtlijnen. En ook de gemeentebesturen hebben massaal maatregelen voorzien om te vermijden dat het openbaar domein een plaats van besmetting zou worden.

(archieffoto © Belga)