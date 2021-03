Winnaars van de Zoerselse dj-contest zijn bekend

Gemeente & OCMW Zoersel zocht tijdens deze coronacrisis naar alternatieve manieren om cultuur en jongeren samen te brengen in de gemeente. Daarom lanceerden de dienst cultuur en jeugd in samenwerking met Jeugdraad Zoersel in het begin van dit jaar een wedstrijd voor Zoerselse dj’s. Hiermee willen ze jonge dj’s podiumkansen bieden en de jeugd in Zoersel (digitaal) samenbrengen. Vorige zaterdag werden de winnaars van de wedstrijd bekend gemaakt en de prijzen overhandigd.

link met de gemeente

“Alle jongeren tussen 14 en 26 jaar konden zich inschrijven voor de wedstrijd. Er was wel één belangrijke voorwaarde. De dj’s moesten een link hebben met de gemeente Zoersel”, vertelt Michaël Heyvaert, schepen voor cultuur. Om alle jongeren een eerlijke kans te geven, werden de deelnemers in twee categorieën verdeeld: een ‘junior’-categorie voor dj’s met weinig – of zonder – ervaring, en een ‘senior’-categorie voor dj’s met ervaring.

De deelnemers stuurden een mixtape in van dertig minuten. Een driekoppige jury, bestaande uit Wouter Sleeckx (DJ Alliance), Jan Valkenborgh (Directeur Academie Wijnegem, bijgestaan door leerkrachten dj en producing) en William Van de Buys (DJ Double-U) beoordeelden de verschillende inzendingen.

en de winnaar is…

Op zaterdag 13 maart overhandigden de juryleden, in aanwezigheid van de bevoegde schepen, de prijzen aan de twee winnaars. In de ‘junior’-categorie ging de prijs naar Toon Couwenbergh (DJ Off Limit$) en in de ‘senior’-categorie won Tim Gevers (DJ Timmy G). “Zij winnen waardebonnen, een dj-set via livestream én podiumkansen op onder andere het Grote Bosgebeuren, braderij Sint-Antonius en Sunrise Festival 2022”, vertelt de schepen voor cultuur.

livestream

“De dj’s kunnen best hun sets al beginnen voorbereiden want op 10 april en 8 mei, telkens tussen 20 en 21.30 uur tonen ze hun kunnen via livestream aan Zoersel”, vertelt schepen voor jeugd, Olivier Rul. “Op www.zoersel.be/live kunnen Zoerselaars zich dan aan een dansje wagen”, besluit de schepen.