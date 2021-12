Winter in Antwerpen is van start gegaan. In mineur, dat weet u. Er was geen groot openingsfeest met animatie en er staat geen kerstmarkt in de binnenstad. Toch weten bezoekers de gezelligheid op te snuiven aan de schaatspiste en in de verlichte straten. Bovendien kunnen ze zich her en der verwarmen en dat is welgekomen op een koude dag als vandaag.