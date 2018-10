Winter in Antwerpen zorgt voor een schitterende eindejaarsperiode

De Winter in Antwerpen vindt dit jaar plaats van zaterdag 8 december tot en met zondag 6 januari. Vier weken lang verwelkomt de stad iedereen in een magisch winterwonderland. De site is uitgebreid met het Koningin Astridplein en het Operaplein, zodat er van het Centraal Station tot aan het Steenplein een gezellige eindejaarssfeer hangt. Maar Antwerpen pakt vooral uit met een heel speciale animatie: een sprookjesachtig luisterverhaal dat bezoekers doorheen de hele binnenstad zal ontroeren. Ook het Openingsfeest op zaterdag 8 december ondergaat een metamorfose. Al vanaf de vroege namiddag duiken tientallen koren op in de binnenstad, gevolgd door een groots opgezet concert van K’s Choice.



Tijdens de komende winterperiode vinden bezoekers in Antwerpen naast heel wat nieuwigheden ook de vaste waarden. Reuzenkerstbomen, een spiegeltent, lichtjes, veel sfeer en een kerstmarkt met lekker eten en drinken. De kans om volop kerstcadeautjes te scoren of een wens achter te laten. Een reuzenrad, tubing en ijspiste voor wie houdt van wat meer actie.

Dit jaar verwent de stad alle bezoekers extra op het vlak van muziek en geluidsbeleving. Met een op maat gemaakt luisterverhaal in samenwerking met het Geluidshuis, een live radiostudio van Joe met extra animatie op de Grote Markt en een openingsfeest met honderden zangers en zangeressen.

Openingsfeest

Nieuw dit jaar is dat het Openingsfeest op zaterdag 8 december al in de namiddag begint, met een klassieke toets, in samenwerking met Koor en Stem. Vanaf 14.30 uur zullen meer dan 20 koren verspreid over de binnenstad opduiken en het beste van zichzelf geven. Zo wordt het hele centrum gevuld met hun hemelse klanken. De deelnemende zanggroepen komen uit alle hoeken van Vlaanderen en hebben zeer diverse samenstellingen, van kinder- tot seniorenkoren. Ook hun repertoire is bijzonder veelzijdig: van klassieke liederen, pop en gospel tot wereldmuziek en alles daar tussenin.

Rond 17 uur trekken alle zangers in stoet richting het pas vernieuwde Operaplein, waar de apotheose volgt. Onder leiding van dirigent Hans Primusz geeft K’s Choice een akoestisch concert, samen met meer dan 600 zangers en zangeressen. Een optreden dat ongetwijfeld een zeer imposant zicht en geluid zal opleveren.

Vertrouwde formule

Zoals elk jaar baadt Antwerpen-centrum in december en begin januari in sfeer en gezelligheid, met alle vertrouwde winteractiviteiten.

Kerstmarkt (Groenplaats, Grote Markt, Suikerrui, Steenplein)

De kerstmarkt is dé plaats om iets te eten en te drinken. En wie zoekt naar een origineel eindejaarscadeau kuiert gewoon even langs de vele chalets, waar ambachtelijke producten en originele hebbedingetjes te scoren zijn.

Op de Grote Markt kunnen bezoekers genieten van een drankje of hapje onder een grote, sfeervol uitgelichte eyecatcher naast het standbeeld van Brabo. Daar hangt ook de traditionele maretak, de perfecte plaats voor een fotomoment tijdens een kus of innige omhelzing met geliefden.

Zowel op de Grote Markt als op de Handschoenmarkt en het Koningin Astridplein staat een reuzenkerstboom met feeërieke kerstverlichting.

IJspiste (Groenplaats)

De ijspiste is opnieuw overdekt. Ze heeft een lichtjeshemel en een mooi zicht op de kathedraal. Wie toe is aan wat rust, vlijt zich neer op het grote overdekte terras van de winterbar ernaast.

Tubing (Koningin Astridplein)

De tubing verhuist dit jaar van het Steenplein naar het Koningin Astridplein, in de schaduw van het Centraal Station.

Reuzenrad (Steenplein)

Met een hoogte van 55 meter garandeert het reuzenrad een prachtig zicht op winters Antwerpen. Het nieuwe reuzenrad dat dit jaar naar de stad komt heeft alleen maar afgesloten gondels, die zorgen voor de nodige beschutting.

Wensenmuur (Steenplein)

De digitale interactieve wensenmuur, bij de vorige editie een gesmaakte nieuwkomer met ongeveer 12.000 verstuurde wensen, komt dit jaar terug en staat nu naast Het Steen. Elke bezoeker mag er zijn liefste wens versturen naar familie, vrienden, buren… . Die verschijnt als een vallende ster op het grote scherm, en kan doorgemaild worden naar de bestemmeling.

Spiegeltent en openluchtterras (Steenplein)

Voor een intieme sfeer kan iedereen terecht in de Spiegeltent. In en aan die tent is heel wat animatie voorzien. Zowel overdag als ’s avonds, met activiteiten en optredens. Nieuw is dat er ernaast een klein terras is aangelegd, voor wie liever in de openlucht geniet van een drankje.

Alle info over Winter in Antwerpen staat op www.winterinantwerpen.be

(foto : Stad Antwerpen)