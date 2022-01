De kerstvakantie ligt dan wel al achter ons, in San Marco Village in Schelle opent nu een winterstube. Een bar helemaal in Tirolersfeer waar je terecht kan voor glühwein, jenever en tartiflette. Op die manier wil de evenementenlocatie iets doen voor haar klanten, en ondertussen het personeel motiveren. Want veel is er tegenwoordig niet te doen voor hen.