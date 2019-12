Kamal Kharmach blikte gisteravond op het jaar terug, in zijn allereerste oudejaarsconference. In de Arenberg was dat tijdens 'Mag ik even?'. Kharmach vindt 2019 een erg dankbaar jaar om als conférencier te beginnen... al moet hij daarvoor wel in de voetsporen treden van grote namen als Michael Van Peel en Geert Hoste. Het publiek was enthousiast.