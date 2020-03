Wit-Gele Kruis vraagt toestemming voor zorgverleners om te parkeren voor garagepoort

Nu zoveel mensen omwille van de coronacrisis thuis blijven, geven thuisverpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis aan dat ze moeilijk parkeerplaats vinden in de steden en stadskernen. Daarom doen thuisverpleegkundigen aan stadsbewoners een oproep: geef zorgverleners toestemming om tijdelijk voor je garagepoort of op je inrit te parkeren wanneer ze zorg gaan verlenen bij patiënten thuis.



“We vinden in de steden en stadskernen sowieso moeilijk parkeerplaats, maar nu zo veel mensen thuis zijn, is het op sommige plaatsen quasi onmogelijk geworden om onze wagen te parkeren. Hierdoor verliezen we tijd. Tijd die we natuurlijk liever gebruiken om onze patiënten te verzorgen,” zegt Wit-Gele Kruisverpleegkundige Lieselotte Jacobs uit Antwerpen.

Hang de toestemming op je garagepoort

Hang een papier voor je raam, op je garagepoort of aan je oprit met de boodschap “Zorgverlener, welkom om je wagen tijdens de zorg hier te parkeren.” Je kan deze boodschap ook downloaden via www.witgelekruis.be/parkeren. In sommige steden kan je ook een ZorgParking-sticker aanvragen om zorgverleners deze toestemming te geven.



Moet je dringend weg?

Onze verpleegkundigen laten een telefoonnummer achter op het dashboard zodat je hen kan bereiken met de vraag om de wagen te verplaatsen. Niet alleen voor het Wit-Gele Kruis “We lanceren deze oproep niet alleen voor het Wit-Gele Kruis, maar voor alle thuisverpleegkundigen, huisartsen, vroedvrouwen en andere zorgverleners die mensen thuis verzorgen en met hetzelfde probleem worden geconfronteerd,” wil verpleegkundige Lieselotte nog benadrukken. Belangrijk is natuurlijk wel dat je aan je wagen kan zien dat je zorgverlener bent of dat je een attest of dergelijke zichtbaar op je dashboard legt.