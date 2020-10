Nieuws Witte neusbeer gevangen in Schilde

In Schilde is gisteren een witte neusbeer gevonden. Het dier zat in een boom en moest verdoofd worden. Het is verboden om zo'n dier bij te houden in ons land. De neusbeer zal ontsnapt zijn. De eigenaar is niet gekend. Het dier werd meteen overgebracht naar het opvangcentrum in Kapellen.