Nieuws WK 3x3 in juni in Antwerpen: "Op de Groenplaats stadion voor 1800 supporters."

Het WK 3x3 is vanmiddag voorgesteld: het basketbaltornooi vindt in juni plaats in Antwerpen. Het hoofdterrein komt op de Groenplaats met een heel stadion errond, maar ook op andere plaatsen in de stad zal het basketgevoel floreren. Met Team Antwerp - dat furore maakte op de Olympische Spelen - is België ook één van de topploegen op het WK.