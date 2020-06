De stad Antwerpen deelt ook dit jaar weer subsidies uit aan 20 Antwerpse topsportclubs en ook aan 14 individuele topsporters. In totaal trekt de stad daar ruim 1,5 miljoen euro voor uit. Hier vindt u het lijstje van de clubs en de sporters en het bedrag dat ze krijgen. Een opmerkelijk foutje in de lijst van de stad is dat "KFCO Beerschot-Wilrijk" nog steun krijgt. Zoals u ongetwijfeld weet, hebben ze bij Beerschot de naam Wilrijk geschrapt. Dat werd vorig jaar al beslist, maar lijkt dus nog niet helemaal tot op het kabinet sport te zijn geraakt. De lijst: TOPSPORTCLUB SPORTTAK BEDRAGRoyal Antwerp Football Club voetbal 175.000 €KFCO Beerschot-Wilrijk voetbal 100.000 €ATRIAC triatlon 85.000 €Antwerp Giants basketbal 350.000 €Brabo Antwerp United Swimming zwemmen 220.000 €TT Antwerpen TT tafeltennis 35.000 €OLSE Merksem HC handbal heren 50.000 €Scaldis waterpolo waterpolo 20.000 €Gembo BBC basketbal 65.000 €Topjudo Antwerpen judo 12.500 €Ikiji Ryu ju-jitsu 10.000 €Klimop RT Merksem gymnastiek 10.000 €DHW Antwerpen handbal dames 20.000 €Topgym Antwerpen gymnastiek 20.000 €Futsal Topsport Antwerpen futsal 115.000 €Antwerp 4 volley volleybal 115.000 €Sasja Antwerpen handbal heren 50.000 €Uilenspiegel HV handbal dames 20.000 €Team Antwerp 3x3 basketbal 3x3 10.000 €Fighting Lions Antwerp ju-jitsu 10.000 € TOPSPORTATLEET SPORTTAK BEDRAGRenée Eykens atletiek 5.000 €Matthias Casse judo 5.000 €Jelle Massart gymnastiek 2.500 €Sam Maes skiën 2.500 €Jaouad Achab taekwondo 5.000 €Stijn Desmet shorttrack 2.500 €Hanne Desmet shorttrack 2.500 €Nordin Ben Moh thaiboks 2.500 €Xander Vercammen skicross 2.500 €Dirk Van Tichelt judo 2.500 €Gert-Jan Goeminne shorttrack 2.500 €Peter Genyn G-atletiek 7.500 €Joyce Lefevre G-atletiek 7.500 €Jef Van Dorpe G-tennis 7.500 € Foto Belga