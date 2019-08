WK Judo al afgelopen voor Dirk Van Tichelt

Judoka Dirk Van Tichelt is al uitgeschakeld op het WK judo in Tokio.

In 2016 won Van Tichelt nog olympisch brons, maar nu is hij er dus niet in geslaagd de eerste ronde van het WK te overleven in Japan. De 'beer van Brecht' moest het in de eerste ronde al afleggen tegen de Oostenrijker Lukas Reiter. Voor de 35-jarige Van Tichelt betekende de wedstrijd zijn wederoptreden na negen maanden blessureleed. Matthias Casse en Roxane Taeymans, ook afkomstig uit het Antwerpse, komen later nog in actie op het WK. (foto © Belga)