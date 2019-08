WK judo - Matthias Casse (-81 kg) bereikt halve finales

Matthias Casse van judoclub Fudji Yama heeft zich vandaag op het WK judo in Tokio geplaatst voor de halve finales in de klasse tot 81 kg. Sami Chouchi verloor in de achtste finales en is uitgeschakeld. Casse, de regerend Europees kampioen,

In de kwartfinale won Casse (uit Hemiksem) tegen de Duitser Dominic Ressel (IJF 5). Hij haalde het in de golden score met ippon. In de halve finales staat Casse tegenover de Iraanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld Saeid Mollaei.